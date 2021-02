Pedro Neto polemico con Inzaghi: “La Lazio non ha la mentalità per dare spazio ai giovani”

Dopo essersi affermato al Wolverhampton, Pedro Neto si concede anche la licenza di togliersi qualche sassolino dallo scarpino ricordando i suoi anni alla Lazio. Così, in una lunga intervista rilasciata al The Athletic, il portoghese ha voluto lanciare una stoccata ad Inzaghi: “«Il mister non aveva la mentalità corretta. La Lazio ha un’ottima formazione ma non la mentalità per dare spazio ai giovani. Nei match che ho giocato, i tifosi urlavano il mio nome dagli spalti. Credo che l’allenatore abbia le sue idee e lo rispetto». Lo riporta IlCorrieredelloSport.it

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: