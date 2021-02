PRIMAVERA1 | Cerbara e Ndrecka commentano il pari con la Spal: “Importante non aver subito gol. Testa al prossimo impegno con l’Atalanta”

Al termine della sfida Primavera tra Lazio e Spal, ai microfoni di Lazio Style Radio, sono intervenuti Angelo Ndrecka e Alessandro Cerbara, due tra i migliori in campo dei biancocelesti. Il primo a prendere la parola è stato l’attaccante italiano: “Siamo andati più volte vicini al gol del vantaggio che avremmo meritato. Purtroppo in un’occasione a pochi passi dalla linea di porta non sono riuscito a mettere in rete il cross di Novella, abbiamo avuto sfortuna. In ogni caso, siamo riusciti a chiudere la partita senza subire gol e questo è stato importante. Oggi siamo passati dal 4-3-1-2 al 3-5-2, con avanti sempre due attaccanti. Io nasco come esterno ma mi trovo bene anche centralmente, gioco dove è necessario. Questo pareggio ci regala tanta fiducia in vista del prossimo impegno contro l’Atalanta”. Soddisfatto della prestazione è anche Ndrecka: “Sono molto contento, più della prestazione che del risultato. Eravamo reduci però da una brutta sconfitta e dovevamo fare i conti molti assenti, abbiamo combattuto e portato a casa un buon punto, non incassando gol. Sono felice di questo. Nel primo tempo abbiamo avuto delle difficoltà, ci siamo abbassati troppo. Nella seconda frazione è stata un’altra partita, siamo stati più alti ed i nostri difensori hanno sempre anticipato i loro centravanti. Serve solo essere più concreti e provare a vincere più partite possibili. Adesso testa alla prossima sfida contro l’Atalanta”.

