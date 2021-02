PRIMAVERA1 | La Lazio sfida la Spal: vincere per risalire la classifica

Dopo la batosta in casa contro l’Empoli, in cui la Lazio ha perso per 6 a 2, i biancocelesti ospitano la Spal, nel match del Fersini in programma alle ore 15:00. Vincere per risalire la classifica. La Lazio infatti, dalla ripresa del campionato ha perso le ultime 3 partite (Milan, Juventus ed Empoli) finendo nei bassifondi della classifica in penultima posizione con soli 9 punti. Contro la Spal i ragazzi di Menichini dovranno ritrovare la prestazione sfoggiata contro l’Atalanta nella gara di Coppa Italia vinta dai biancocelesti in rimonta per 3-1 in quel di Bergamo.

l’avversario

Avversario non facile per la Lazio, i ferraresi erano infatti prima dell’inizio di questa giornata la terza forza del campionato (ora al 5° posto) con 17 punti. In campionato nelle ultime 5 partite la Spal ne ha vinte 3 e ne ha perse 2, tra cui l’ultima persa per 2-1 fuori casa contro la Sampdoria. La Spal inoltre, dopo i risultati di ieri, è la miglior difesa del torneo con 9 gol subiti contro i 24 della Lazio. I gol fatti invece sono 14, gli stessi dei biancocelesti. In Coppa Italia la squadra allenata da Giuseppe Scurto è stata eliminata dall’Empoli negli ottavi di finale lo scorso 3 febbraio per 2-1. Il sistema di gioco adottato dalla Spal per gran parte della stagione è stato il 4-3-3, salvo utilizzare il 4-4-2 nelle sfide contro Milan, Roma ed Empoli. L’uomo da tenere d’occhio è Mikael Egill Ellertsson, centrocampista islandese classe 2002, il quarto utilizzato di più in stagione da Scurto con 890 minuti giocati dietro solo al portiere Galeotti e ai due difensori Peda e Iskra, con 5 gol e 1 assist.

La Lazio

L’imperativo della Lazio sarà invertire la rotta negativa intrapresa in campionato. Per farlo, dopo le tre sconfitte consecutive, il tecnico Leonardo Menichini potrebbe così tornare alle sue certezze originarie. In porta tornerà Furlanetto, dopo le due assenze (contro Atalanta ed Empoli) in cui è sceso in campo Gabriel Pereira.

le altre gare della decima giornata

Fiorentina-Atalanta 3-3; Cagliari-Roma 2-2; Genoa-Torino 0-1; Milan-Inter 0-3; Juventus-Bologna 2-2; Sassuolo-Sampdoria 0-0; Empoli-Ascoli (18/02 – 13:00).

