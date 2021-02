PRIMAVERA1 | LIVE LAZIO-SPAL 0-0

47′- Ci provano ancora i biancocelesti da fuori, Galeotti si distende e blocca evitando il corner.

46′- Lazio subito pericolosissima!!!!!!!! Cerbara si invola verso la porta della Spal e calcia, Galeotti si supera e salva gli estensi!

46′- RIPARTITI!

45′- TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO! ALL’INTERVALLO RISULTATO BLOCCATO SULLO ZERO A ZERO.

43′- gara che continua ad essere combattuta con i biancocelesti attenti a difendersi, ma pronti a ripartire velocemente.

35′- Squillo degli estensi: Ellertsson spara sul primo palo, Furlanetto di piede manda in angolo.

28′- La Spal fa la partita, ma la Lazio sfiora il gol! Cerbara serve Ndrecka che, dal vertice sinistro dell’area di rigore, calcia a giro facendo la barba al palo!

27′- Si fa vedere in area avversaria la Lazio che però non riesce ad arrivare al tiro.

20′- Copione della gara molto chiaro: la Spal spinge , la Lazio si chiude e prova ripartire.

18′- Ancora ospiti in avanti: Campagna conclude da appena dentro l’area, bravo un difensore laziale a mandare in angolo.

11′- Ci prova anche Mendoza dal limite, ma il suo destro si spegne a lato.

7′- Spal in costante pressione offensiva: ci prova da lontano Peda, Furlanetto blocca senza problemi.

5′- Primi minuti di sofferenza per la Lazio che ora prova a mettere la testa nella metà campo avversaria.

1′- Subito pericolosi gli ospiti con Campagna che calcia alto tutto solo sul secondo palo.

1′- PARTITI! Calcio d’inizio affidato alla Lazio.

Tra poco meno di un’ora Lazio e Spal scenderanno in campo per il posticipo della decima giornata del campionato Primavera con i biancocelesti obbligati a fare risultato per risollevare una situazione di classifica molto complicata che al momento li vede penultimi a quota nove punti. Ecco le formazioni ufficiali:

LAZIO (3-5-2): Furlanetto; Armini, Franco, Adeagbo; Novella, Shehu, Bertini, Ferrante, Ndrecka; Cerbara, Tare.

A disp. Gabriel Pereira, Peruzzi, Floriani, Migliorati, Zaghini, Pica, Nasri, Cesaroni, T. Marino, Guerini.

All. Leonardo Menichini

SPAL (4-3-3): Galeotti; Iskra, Peda, Raitanen, Yabre; Colyn, Zanchetta, Ellertsson; Campagna, Moro, Mendoza.

A disp. Rigon, Pezzolato, Savona, Alcides Dias, Owolabi, Borsoi, Simonetta, Mamas, Fiori, Carra, Pinotti, Pith.

All. Francesco Spano

Arbitro: Fabrizio Cavaliere

I Assistente: Andrea Micaroni

II Assistente: Massimiliano Bonomo

Campo Mirko Fersini – Formello

