PRIMAVERA1 | Lazio-Spal, Menichini: “Ho cambiato modulo per dare più certezze. Sono contento per la prestazione e la porta inviolata”

Al termine del pareggio a reti inviolate tra Lazio e Spal Primavera, che ha permesso ai biancocelesti di tornare a fare punti dopo tre sconfitte consecutive, ai microfoni di Lazio Style Radio, ha parlato il tecnico Leonardo Menichini: “La SPAL ha provato a metterci in difficoltà, approfittando del momento e delle nostre assenze. Sono contento per la prestazione e per aver terminato il match con la porta inviolata. Abbiamo avuto un’ottima chance con Cerbara, così come loro in contropiede, ma ho visto una squadra solida e risollevata nel morale. Ho variato modulo per dare più certezze, serve crescere ma oggi erano assenti calciatori importanti. Ho provato a sorprendere anche tatticamente l’avversario, che aveva preparato la sfida in base al 4-3-1-2, che non abbiamo abbandonato. La maglia della Lazio pesa, dunque devo rendere sereni i ragazzi. Non ci sono partite scontate, ecco perché serve sempre dare il massimo. Youth League? Purtroppo è stata rinviata, mi dispiace perchè avrebbe rappresentato una grande occasione di crescita per i ragazzi, ma è necessario prendere atto di ciò che sta avvenendo nel mondo”.

