SOCIAL | Luis Alberto e il suo amore per il pallone: “Innamorato fin da bambino” | FOTO

Incantare tifosi ed amanti del calcio grazie al modo delicato di accarezzare il pallone richiede passione, amore e talento innato. Caratteristiche fondamentali che sicuramente non mancano a Luis Alberto, il mago biancoceleste che fin da piccolo ha nutrito giorno dopo giorno il suo amore per il pallone, come raccontato via Instagram vicino ad una foto ricordo: “Oggi mi hanno mandato questa foto, innamorato del pallone fin da bambino e sempre con lui sia nel giardino di casa che sul prato dell’Olimpico!“.

