Balzaretti sulla finale del 26 maggio: “Giornata più brutta della mia carriera, una ferita che farà sempre male”





L’ex calciatore della Roma, Federico Balzaretti, ai microfoni di Radio Radio ha ricordato la finale di Coppa Italia del 26 maggio 2013 persa contro la Lazio:

“Qua lo dico e qua non lo nego, è stata la giornata calcistica più brutta della mia carriera, ricordo quella sconfitta in finale come un vero e proprio trauma. Sono una persona che ci tiene molto, quando sono tornato a casa dopo la partita non ho parlato più o meno per due giorni. E’ stato un trauma grande ma che fa anche parte della vita quindi viene piano piano riassorbito anche se rimarrà una ferita che fa sempre male ricordare. Sono una persona molto tranquilla ed equilibrata quindi ho un buon rapporto anche con amici che sono laziali, non lo considero affatto un problema. Spesso ci ricordiamo a vicenda loro il 26 maggio e io il gol al derby ma fa parte degli sfottò calcistici. A parte tutto sono contento di essere rimasto nel cuore dei tifosi giallorossi”

