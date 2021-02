CdS | Radu, stop di 3 settimane. Ora tocca a Musacchio

Radu è stato operato ieri per un’ernia inguinale e potrebbe rientrare nella prima metà di marzo. Inzaghi questi giorni ha provato Musacchio a sinistra e Acerbi al centro.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la difesa della Lazio continua a perdere giocatori importanti per via dei numerosi infortuni, di recente quello di Radu si è andato ad aggiungere allo stop di Luiz Felipe. Il giocatore romeno ha insistito per operarsi nell’immediato per poter tornare il prima possibile a disposizione di Inzaghi. Nella giornata di ieri, infatti, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per ernia inguinale eseguito dal Prof. Barillari e della sua equipe. Nelle prossime ore il giocatore verrà monitorato per stimare i tempi per la ripresa dell’attività, ma la società biancoceleste non ha fornito ulteriori dettagli. Si stima uno stop di circa un mese anche se l’allenatore biancoceleste conta di recuperarlo prima della gara di ritorno contro il Bayern Monaco il 17 marzo.

Nella sfida di domani contro la Sampdoria (che ha recuperato Gabbiadini dopo due mesi dall’intervento per ernia inguinale) Inzaghi dovrà giocare con quattro difensori più un mediano adattato. Ieri in allenamento ha provato Patric, Acerbi centrale e Musacchio sulla sinistra. Il nuovo acquisto della Lazio non ha mai giocato nella difesa a tre, per di più l’ha dovuto fare sul centrodestra (contro Atalanta e Cagliari) e ora gli tocca la porzione di campo opposta. A centrocampo Marusic traslocherà a destra e sulla corsia opposta dovrebbe esserci Lulic, in ballottaggio con Fares. Durante le prove di ieri si sono alternati Escalante e Leiva. Milinkovic e Luis Alberto sono destinati agli straordinari; Akpa Akpro è da valutare come cambio. Inzaghi ha disposto due coppie d’attacco Pereira–Muriqi e Correa–Immobile. Caicedo è tornato dalla fascite plantare ma ieri non si è allenato. Si è rivisto anche Strakosha nel finale di allenamento ma il giocatore non è pronto.

