CdS | Ranieri: ‘La Lazio è incredibile’

La Sampdoria non vince in casa della Lazio da 16 anni: era il gennaio del 2005 quando i blucerchiati esultarono per un 2-1 grazie alle reti di Flachi e Kutuzov.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore della Sampdoria, Ranieri ha spiegato ai canali ufficiali del club: ‘La gara di andata con la Lazio non fa più testo, sappiamo che andremo avanti ad affrontare una grande squadra. Inzaghi sta facendo un lavoro incredibile e, nonostante qualche assenza, può contare su un organico di primissimo piano. Dal canto nostro siamo in crescita, abbiamo sofferto e vinto con la Fiorentina e sappiamo che ci sarà da lottare su ogni pallone. Servirà la gara perfetta per strappare punti alla Lazio. Immobile? E’ un calciatore immenso. Luis Alberto e Milinkovic sono due mezzali davvero straordinarie. Sarà durissima perché troveremo una squadra che da anni lotta per obiettivi importanti. E’ una compagine bella, quadrata e gioca bene. Gabbiadini finalmente ha fatto una settimana di lavoro senza problemi muscolari, sta proseguendo bene il rientro. Torregrossa sta aumentando il suo fitness’.

Oggi in tarda mattinata la Sampdoria farà udienza a Roma da Papa Francesco, un appuntamento organizzato dal presidente Ferrero. Già nel 2016 la Samp era stata ricevuta dal Santo Padre.

