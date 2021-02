CHAMPIONS LEAGUE – Problemi per il Bayern, indagini in corso sui positivi: rischio quarantena di gruppo





Il numero di casi coronavirus è in aumento all’FC Bayern Monaco. L’accumulo delle ultime settimane porta inevitabilmente alla domanda: le autorità imporranno una quarantena di gruppo alla squadra? Il club giocherà sabato contro l’Eintracht Francoforte (20 febbraio 2021, ore 15.30) e martedì prossimo l’andata dell’andata di Champions League contro la Lazio all’Olimpico.

Autorità di Monaco: “Le indagini sono in corso”

Il dipartimento sanitario responsabile di Monaco di Baviera non è ancora giunto a una conclusione sull’imposizione di eventuali misure, come ha annunciato venerdì mattina l’autorità su richiesta della manifestazione sportiva. “In linea di principio, un dipartimento sanitario ha il diritto di mettere in quarantena un’azienda o un’associazione; le misure necessarie vengono decise e attuate in base ai risultati delle indagini”, si legge letteralmente in un comunicato. “Nel caso in esame, le indagini continuano.”

Indagare significa determinare se i giocatori infetti hanno avuto contatti con persone considerate come contatti di categoria I. Per rientrare in questa categoria, una persona avrebbe dovuto essere in contatto con la persona infetta per più di 15 minuti senza una protezione per la bocca e il naso. È ora necessario chiarire se ciò si applica a tutti o parte dei giocatori e se devono essere messi in quarantena.

Esame “indipendente dalla professione, dal club e dall’appartenenza alla lega”

Giovedì, l’FC Bayern ha annunciato che Benjamin Pavard era risultato positivo. L’infezione di Thomas Müller è diventata nota durante il viaggio della Baviera in Qatar per la Coppa del Mondo per club e il club ha pubblicato il test positivo l’11 febbraio. Le infezioni di Leon Goretzka e Javier Martinez sono state ufficialmente confermate il 29 gennaio.

Ora forse saranno interessanti anche le immagini della Coppa del Mondo per Club, dove Pavard ha baciato la stessa coppa di altri giocatori. I video e le foto dagli spogliatoi delle celebrazioni giubilari di numerosi club danno spesso l’impressione che le regole sulla distanza e le richieste di utilizzare gli strumenti di protezione non abbiano la massima priorità. Pavard è tornato con i suoi compagni di squadra, si è allenato con loro e forse ha avuto contatti con il personale medico o il team funzionale.

Le autorità devono ora classificare queste e altre impressioni, nonché le risposte dai colloqui con le persone interessate e determinare se la misura di quarantena è giustificata. “Questa procedura viene utilizzata per ogni persona infetta, indipendentemente dalla sua professione, appartenenza al club o alla lega”, scrive il Dipartimento della Salute di Monaco.

L’allenatore del Bayern Flick: “Saremo più rigidi sul protocollo”

Giovedì l’FC Bayern non ha risposto a una richiesta della Bavarian Broadcasting Corporation. Alla consueta conferenza stampa del venerdì prima della giornata di Bundesliga, l’allenatore Hans-Dieter Flick ha parlato della questione. Da quando Thomas Müller è stato infettato, il club ha “testato ogni giorno”, ha detto Flick. “Abbiamo un buon concetto di igiene.”

Tuttavia, vogliono essere più vigili in vista dei test positivi. “Ci assicuriamo di attenerci ancora di più alle cose e di guardarle ancora più coscienziosamente. Basta indossare lamascherina, mantenere le distanze”, ha detto Flick e ha aggiunto: “Penso che stiamo andando abbastanza bene”. Anche i test pre-partita svolgeranno un ruolo decisivo nel determinare le possibili misure. Nessun altro risultato positivo nella squadra era stato pubblicato dal club entro venerdì pomeriggio.

