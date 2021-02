Correa ospite a Tell Me: “Felicissimo di stare alla Lazio. I tifosi mi hanno accolto dal primo giorno” – VIDEO





Correa questa sera alle ore 21.00 sarà ospite a “Tell Me”, il programma in onda su Lazio Style Channel dove Sabrina Cavezza intervista i protagonisti biancocelesti. Nella nuova puntata il Tucu si racconta e, nel breve video postato dalla Lazio sui canali social ufficiali, dichiara: “E’ stato un percorso bello, duro, importante. Da piccolo sono andato via di casa a 11 anni, quindi per me è sempre stato un po’ normale cambiare tutto, andare via dalla famiglia. All’inizio è stato duro quando ho iniziato ma adesso sono felicissimo di stare qua. Il mio arrivo alla Lazio? Sono atterrato in aeroporto tardissimo e c’era tanta gente che era lì ad aspettarmi. Sono rimasto sorpreso e stupito, queste cose ti fanno venir voglia di stare già in campo e farti vedere per tutto quell’affetto che mi hanno dimostrato dal primo giorno”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

