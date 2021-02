CorSera | Samp e Bayern, Inzaghi prepara due Lazio diverse

Tra cambi obbligati e gente da risparmiare l’allenatore biancoceleste sta preparando due Lazio diverse in vista della gara di questo sabato contro la Sampdoria e la sfida in Champions contro il Bayern Monaco.

Come riportato dal Corriere della Sera, nella partita di domani Inzaghi ha dovuto trovare delle soluzioni ad alcune assenze accelerate, tra cui gli squalificati Lazzari e Hoedt e l’infortunato Radu. Questa situazione ha creato alcune difficoltà in difesa, limitando le possibilità di scelta. Nell’allenamento di ieri Inzaghi ha provato il terzetto composto da Patric, Acerbi e Musacchio. Parolo è l’unica alternativa e potrebbe essere utilizzato in mezzo tra Patric e Acerbi. Al posto di Lazzari giocherà sulla destra Marusic; sulla sinistra in ballottaggio Lulic con Fares.

In prospettiva della sfida contro il Bayern Monaco, alcuni giocatori potrebbero riposare domani in campionato: uno tra questi, Leiva. Potrebbe riposare anche un attaccante, Correa o più difficilmente Immobile; come titolare c’è l’ipotesi che venga impiegato Muriqi con Ciro. Contro il Bayern torneranno a disposizione Hoedt, Lazzari e Leiva (qualora non dovesse giocare domani).

