ESCLUSIVA | Il doppio ex Luciano Zauri: “Di Inzaghi mi colpiscono la continuità e l’empatia con il gruppo. La Sampdoria ha una buonissima rosa” E con il Bayern..





Sabato alle ore 15:00 andrà in scena allo Stadio Olimpico il match tra Lazio e Sampdoria: i biancocelesti per riprendersi dopo il passo falso di Milano, la Sampdoria per proseguire un buon momento in termini di risultati, con tre vittorie nelle ultime cinque gare di Serie A. Ci saranno molti ex in campo, tra i quali Joaquin Correa, Antonio Candreva e Keita Balde Diao. Per analizzare il momento delle due squadre, LazioPress.it ha contattato in esclusiva il doppio ex Luciano Zauri, ex capitano biancoceleste. Ecco le sue parole:

Per quanto riguarda Inter-Lazio, si è detto che i biancocelesti avrebbero potuto fare qualcosa di diverso a livello tattico, cosa ne pensa?

“Quando ci si immischia su certe cose secondo me si sbaglia, perché l’allenatore è quello che vede quotidianamente la squadra e i ragazzi, conosce le dinamiche e quindi prepara al meglio la partita. Ogni allenatore la prepara appunto per mettere in difficoltà l’avversario e quindi per vincere: non sempre ci si riesce, qualche volta per proprio demerito ma tante volte per merito dell’avversario. Credo che la Lazio abbia fatto un’ottima partita, ma l’Inter ha sfruttato meglio le situazioni che le sono capitate. L’Inter ha vinto meritatamente ma la Lazio ha fatto la sua partita“.

Per quanto riguarda invece Correa, ex del giorno nella gara contro la Sampdoria, molti gli rimproverano il fatto che manchi qualcosa per fare l’ultimo salto di qualità. Crede che possa crescere ancora?

Beh assolutamente sì. E’ un ragazzo giovane che sta facendo delle buonissime cose. Come succede spesso a questi ragazzi giovani, alternano anche delle pause, ma credo che abbia tutte le caratteristiche per potersi imporre a grandi livelli. Lo sta facendo: è chiaro che tutti quanti, sponda Lazio, gli augurano il meglio per poter migliorare sia a livello personale che poiper far crescere anche la squadra“.

Simone Inzaghi era un suo compagno di squadra: le chiedo cosa la colpisce di più della carriera che sta avendo da allenatore e soprattutto se l’ aspettava quando ci giocava insieme.

“L’ho sempre dichiarato, era un gran conoscitore di calcio sin da giocatore. Mi colpisce la sua continuità, l’empatia che si nota e che traspare con il gruppo, e i risultati che sta ottenendo. Ovviamente poi ci sono i risultati e sta facendo benissimo: complimenti a lui, alla squadra, e alla società che allestisce ogni anno una buona squadra per competere a certi livelli“.

Per quanto riguarda la Sampdoria, vista sia la qualità della rosa che l’esperienza di Ranieri, crede che possa ambire a qualcosa in più rispetto alla posizione di metà classifica?

“La Sampdoria fa parte di quel gruppetto di squadre che vogliono arrivare da metà classifica in avanti: ovviamente per migliorare quel tipo di classifica serve un gran numero di gol degli attaccanti, che spesso determinano la classifica finale. La Sampdoria ha una buonissima rosa, l’anno corso ha fatto più fatica, ma Ranieri ha dichiarato di voler migliorare la classifica: sicuramente con una salvezza tranquilla rispetto all’anno scorso, e poi chiaramente se nel momento importate si troverà a giocarsi delle carte europee lo farà con grande condizione“.

Cosa vede di diverso dal Keita nella sua esperienza alla Lazio, e da quello attuale?

“E’ un Keita maturato. Nella Lazio ha fatto intravedere delle cose che poi probabilmente non ha mantenuto. Ora sembra tornato sui suoi livelli, è un giocatore che fa la differenza quando è in giornata. Ho un bel ricordo di questo ragazzo, mi auguro che faccia bene per la sua carriera“.

Rispetto alle sue esperienze da calciatore con Lazio e Sampdoria: conserva un ricordo particolare con le due squadre?

“Con la Sampdoria ti direi più la stagione che un ricordo particolare, coronata poi dalla qualificazione in Champions League nella stagione 2009-2010. Con la Lazio ti dico senza presunzione che ho veramente tanti bei ricordi: ho vissuto degli anni meravigliosi a Roma. Più che un ricordo singolo, ho un insieme di momenti e di ricordi degli anni in biancoceleste“.

Ha giocato entrambi i Derby, sia quello di Roma che quello di Genova: che differenze ha notato?

“Il discorso del Derby romano è un po’ più morboso: i tifosi la vivono dal ritiro e la trasmettono ai giocatori, è un clima che si percepisce già dal ritiro estivo. Le settimane che precedono il Derby, e quelle post Derby, sono toste da digerire se hai perso, mentre se hai vinto ti godi tanto il momento. Per quanto riguarda il Derby di Genova, è bello e sentito. Ho avuto la fortuna di giocare entrambi i Derby, quello romano è più tosto dal punto di vista ambientale, ma ti assicuro che c’è poca differenza tra le due gare“.

Lei ha esordito in Champions League con la maglia della Lazio: rispetto a Martedì, cosa si aspetta dalla gara contro un Bayern Monaco che avrà qualche defezione?

“Il Bayern ha tante soluzioni, la Lazio affronterà una squadra fortissima. Difficilmente però ho visto una Lazio in difficoltà contro un avversario: sono convinto che farà la sua partita e che avrò le occasioni per fare gol ai tedeschi. E’ chiaro poi che le situazioni che si verificheranno al momento faranno la differenza. Sono convinto che i biancocelesti faranno la loro partita come hanno sempre fatto“.

