ESCLUSIVA LAZIOPRESS | Nimmermeer via dalla Lazio a giugno: ecco la sua prossima destinazione





L’avventura di Tyro Nimmermeer alla Lazio Primavera è giunta al capolinea. Il destino dell’attaccante classe 2001 è altrove, più precisamente in Portogallo. Infatti, come raccolto in esclusiva dalla redazione di Laziopress.it, manca solo la firma per ufficializzare il trasferimento a giugno della punta olandese al Paços Ferreira. Il club, che milita nella massima serie portoghese, è pronto ad accogliere il giovane in prima squadra a partire dalla prossima stagione. Sono in via di definizione gli ultimi dettagli: il calciatore, che andrà via a parametro zero dalla Lazio, avrà una clausola da 25 milioni di euro e in quest’esperienza si affiderà a una nuova agenzia di procuratori, la GestiFute di Jorge Mendes.

