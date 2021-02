ESCLUSIVA | L’ex blucerchiato Zenoni: “Complimenti a Inzaghi, il suo lavoro mi stupisce. Quagliarella può mettere in difficoltà la difesa biancoceleste”





Esattamente 24 ore separano Lazio e Sampdoria, dalla sfida in programma domani allora ore 15:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma. Ad affrontarsi, due formazioni in forma, ma con motivazioni diverse. La squadra di Simone Inzaghi è chiamata a reagire dopo la sconfitta di Milano, e una vittoria domani darebbe senz’altro morale e manderebbe un chiaro messaggio al resto delle pretendenti per la zona Champions. In casa blucerchiata invece, mister Ranieri vuole continuare l’andamento positivo dei suoi uomini, non lasciando scampo ai biancocelesti. In merito all’appuntamento che attende Lazio e Sampdoria, la redazione di LazioPress.it ha contattato in via esclusiva, l’ex giocatore blucerchiato Cristian Zenoni.

Nella stagione 2004/2005, ha avuto come compagno di squadra Simone Inzaghi. Come giudica il lavoro svolto dal tecnico in questi anni con la Lazio? Com’era averlo come compagno di squadra?

“Io e Simone Inzaghi siamo stati compagni di squadre per un breve periodo, perchè l’anno in cui arrivò alla Sampdoriaeb be diversi problemi fisici, che non gli. Consentirono di scendere spesso in campo. Si capivano comunque le qualità sia da giocatore che da futuro allenatore, sul terreno di gioco aveva un forte carisma. Sono rimasto un pò meravigliato all’ottimo percorso che negli anni sta portando avanti con la Lazio, ma per questo bisogna solamente fargli un grande plauso. Ha riportato la Società ad alti livelli, l’approdo in Champions League mancava a da molti anni a Roma, per questo posso solo che fare grandi complimenti a Simone.”

Dopo il buon andamento sotto la gestione Ranieri, come vede la Sampdoria al momento? Pensa possa mettere in difficoltà la Lazio?

“La Sampdoria arriva da un momento positivo. Mister Ranieri a mio avviso è uno dei migliori allenatori italiano. Lo ha dimostrato la scorsa stagione, quando ha dovuto affrontare una situazione no facile nell’ambiente blucerchiato. Il suo lavoro è ottimo e va riconosciuto, dato che quest’anno sta dimostrando di riuscire a centrare gli obbiettivi preposti dalla Società. La Sampdoria ha armi importanti per mettere in difficoltà la Lazio. Uno tra tutti l’evergreen Fabio Quagliarella, con cui ho avuto la fortuna di giocare. È un ragazzo che non tramonta mai, ha il goal nel sangue e da anni è uno dei miglior cannonieri italiani.”

Cosa si aspetta dalla sfida di Sabato tra Lazio e Sampdoria?

“Sicuramente sarà una partita aperta, si affrontano due squadre che sanno giocare a calcio soprattutto la Lazio. Mi aspetto molti gol, visti i due attichi molto foti, da una parte Quaglieralla, dall’altra il reparto offensivo biancoceleste che è uno dei più forti in Serie A. Sicuramente sarà una bella gara, la Sampdoria sta vivendo una situazione di classifica abbastanza tranquilla, giocherà un calcio libero. La Lazio invece deve continuare la sua rincorsa ai vertici, per rimanere attaccatasi posti validi per la Champions League.”

Da ex difensore, qual’è la sua opinione riguardo il reparto arretrato biancoceleste e la situazione di emergenza che sta vivendo? Come giudica la prestazione della difesa della Lazio nella gara persa contro l’Inter?

“Effettivamente qualche problema difensivo Inzaghi ha ce lo ha avuto, perdendo alcune pedine importanti per le posizioni difensive in campo, ma la Lazio ha comunque tutte le carte in tavola per continuare il suo percorso. Al di là dei problemi difensivi, penso che Inzaghi domani sceglierà gli uomini in grado di dargli più garanzie. A mio avviso, Acerbi deve giocare centrale perche è quello che ha senso della posizione, esperienza, fisico, colpi di testa e ha più carisma rispetto agli altri. Radu nello scacchiere difensivo biancoceleste è molto importante, vista la sua assenza a Milano Inzaghi ha dovuto adattarsi, ridisegnato la difesa. Sicuramente i cambiamenti che ha fatto contro i nerazzurri, lo ha fatto per aver maggiori garanzie. Musacchio? È un giocatore importante che può dare tanto alla causa laziale, ma è appena arrivato. Deve comunque ambientarsi, con il gruppo e a livello di gioco, visto il offere te lavoro che svoleva al Milan. I biancocelesti possono comunque fare benissimo, nonostante le defezioni, Inzaghi ha dimostrato anche in questi momenti di saperne uscire in maniera efficiente. Per questo sono sicuro che vedremo una Lazio che darò battaglia sia contro la Sampdoria sia contro il Bayern Monaco.”

Pensa che l’importante impegno di martedì contro il Bayern Monaco, possa influire sulla gara di domani per la Lazio?

“Sicuramente la Lazio qualche pensiero alla Champions ce l’avrà, ma Inzaghi non è il tipo che si focalizza su obbiettivo, sopratutto se risulta essere così difficile da portare a termine. E’ un pecoso molto duro, composto da molte squadre blasonate per questo p giusto pensare alla gara di martedì, ma prima il campionato.”

Visto il campionato molto equilibrato di quest’anno, in quale posizione possono arrivare Lazio e Sampdoria a fine stagione?

“La Lazio secondo me si gioca i imprimi quattro/cinque posti per la Champions. La Sampdoria svolgerà un campionato tranquillo e se nelle ultime dieci gare riuscirà a mantenere questo tipo di andamento, può anche ambire ad una posizione Europa Legue giocando in maniera molto libera. È un traguardo molto difficile, ma se è in grado di raggiungere l’obiettivo stagionale, a mente libera può benissimo pantere di approdare in zona europea.”

