Alle 18.30 è iniziata Fiorentina-Spezia, la prima gara di questa 23esima giornata di Serie A. Dopo soli 5 minuti il difensore dello Spezia Riccardo Marchizza, ha lasciato il campo in barella in seguito a un duro colpo alla testa rimediato a causa di uno scontro con Kouamè. Lo Spezia Calcio, con un comunicato, fa sapere che il giocatore dopo aver perso conoscenza per qualche istante è fortunatamente tornato vigile e si trova in ospedale.

📌 A seguito del fortuito scontro di gioco rimediato al 5’ , Marchizza ha perso per qualche istante conoscenza. Ora è tornato vigile ed è stato trasportato in ospedale a scopo precauzionale 🤍#FiorentinaSpezia — Spezia Calcio (@acspezia) February 19, 2021

