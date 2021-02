FORMELLO – Niente turnover contro la Samp: Inzaghi sceglie i migliori. Lulic pronto al “debutto” da titolare





E’ finalmente arrivato il momento, Senad Lulic torna in campo dal primo minuto per il “nuovo” debutto in maglia biancoceleste. La squalifica di Lazzari farà tornare Marusic nel suo ruolo naturale e la fascia sinistra era rimasta priva di padrone. Il duello fra Lulic e Fares è stato risolto nella rifinitura di oggi pomeriggio quando Inzaghi ha scelto di rilanciare il bosniaco dall’inizio praticamente dopo un anno intero. L’altro cambio obbligatorio sarà in difesa vista l’assenza di Radu per infortunio e la squalifica di Hoedt. Nel pacchetto arretrato le scelte sono obbligate, mancava da stabilire solamente il posizionamento degli interpreti. Il mister non vuole spostare Acerbi dal centro della retroguardia confermando l’idea di schierare Patric sul centrodestra con Musacchio sul centrosinistra a difesa di Pepe Reina fra i pali. Il resto della squadra è la stessa che ha affrontato l’Inter a San Siro. In mezzo calmo nessun turno di riposo per Leiva che sarà lo schermo centrale con Milinkovic e Luis Alberto ai suoi fianchi. Davanti sarà nuovamente riproposto Correa accanto a Ciro Immobile, il tecnico continua nella fiducia all’argentino nonostante le prestazioni sottotono espresse nell’ultimo periodo. E’ tornato a lavorare con i compagni Caicedo, soffre ancora per la fascite plantare che gli impedisce di allenarsi regolarmente.

