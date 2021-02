Lazio-Samp, il doppio ex Stankevicius: “Sono ancora molto legato alla Lazio, impossibile dimenticare la finale contro la Roma”





All’interno del match program pubblicato sul sito ufficiale della Lazio alla vigilia della gara contro la Samp, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni il doppio ex della partita Marius Stankevicius. Le sue parole:

“Guardo ancora le partite della Lazio. Guardo i biancocelesti per migliorare il mio percorso da allenatore. Sento ancora di essere un tifoso della Lazio, sono contento quando li vedo giocare ad alti livelli.

Voglio fare i miei complimenti a Simone Inzaghi. Sta facendo molto bene, vedo tata bellezza e il gruppo è molto flessibile al suo sistema di gioco. La squadra è molto unita e la società sta lavorando in una buona direzione. Voglio fare i complimenti a tutta la famiglia biancoceleste.

Sono un doppio ex, ho una grande stima per entrambe le società. Dell’esperienza con la Lazio non posso mai dimenticare la vittoria in Coppa Italia contro la Roma: una partita storica nel calcio italiano e importantissima per tutta la piazza.

Champions League? È un’emozione unica. Non si gioca ogni settimana e quindi non si riesce a mantenere sempre lo stesso ritmo. Affrontare il Bayern Monaco sarà complicato per la Lazio ma lo sarebbe altrettanto per qualsiasi squadra con i tedeschi che hanno appena vinto sei trofei in un anno. I bavaresi sono forti ma la Lazio deve concentrarsi sull’obiettivo per provare a vincere. Sicuramente i giocatori esperti la vivranno in maniera diversa rispetto a quelli più giovani. L’attesa fa parte di questo sport, e sentire quell’adrenalina è una delle sensazioni più belle che può provare un calciatore.

Tra Lazio e Samp sarà sicuramente una bellissima partita perché i due allenatori sono molto bravi. Ranieri è un signor mister, tutti dovremmo imparare da lui. Inzaghi invece ha trovato un grande equilibrio con la Lazio, trasmettendo la sua funzionalità alla squadra e mettendo in mostra un calcio moderno. Il match tra Lazio e Samp sarà un esempio di calcio”.

