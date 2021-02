Lazio-Sampdoria, Inzaghi: “Tante defezioni, impossibile il turnover. Musacchio titolare? Devo scegliere, c’è anche Parolo”





Mancano 24 ore alla sfida contro la Sampdoria e il tecnico biancoceleste dovrà affrontare alcune difficoltà di formazione. Ancora un allenamento per sciogliere i dubbi e poi sarà Lazio-Sampdoria. Intanto il Mister Simone Inzaghi ha presentato la sfida dell’Olimpico ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le sue parole.

Domani ti aspetti una Lazio piu pratica che spettacolare. Il ricordo della gara di andata servirà per evitrare gli stessi errori?

“Domani gara complicata contro avversario in salute e un allenatore tra i più bravi in circolazione. Faranno di tutto per crearci problemi come hanno gia fatto all’andata. Noi la stiamo preparando nel migliore dei modi. Contro l’Inter stavamo facendo bene ma poi gli episodi sono girati dalla parte loro che hanno trovato due gol fortuiti: uno su rigore e l’altro su un rimpallo”.

Radu si è operato, la difesa ora è in piena emergenza viste le assenze. Chi schiererai domani?

“Faremo di necessità virtù e cercherò di schierare la difesa migliore possibile. Quest’anno in difesa siamo sempre in emergenza e non è facile. Musacchio si è allenato bene ed ha avuto una settimana piena per prendere la forma giusta, ma ho la possibilità di schierare anche Parolo che ha fatto spesso questo ruolo ed ormai si è abituato”.

C’è il ritorno della Champions, hai in mente qualche turnover in vista del Bayern Monaco?

“Con queste defezioni difficile fare turnover. Io adesso penso solo alla Sampdoria perchè è il nostro obiettivo. Ci sarà poi tempo per pensare al Bayern che sicuramente non sarà facile, ma ci fa piacere poterli affrontare”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: