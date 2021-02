Napoli, due giocatori guariti dal Coronavirus: il comunicato del club





In questa particolare stagione, non c’è da fare i conti soltanto con gli infortuni, ma anche con la positività al Coronavirus. E, in questo momento, il Napoli è in piena emergenza con diversi giocatori infortunati ed un paio positivi al Covid-19. Per Gennaro Gattuso però questa mattina è arrivata una buona notizia: come comunicato sul profilo ufficiale Twitter della società, il Napoli ha annunciato che i difensori Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly sono guariti dal Coronavirus perchè negativi al tampone. Due rientri importanti quindi in casa Napoli in vista dello scontro diretto di domenica pomeriggio contro l’Atalanta.

😍 | Ghoulam e Koulibaly sono guariti dal Covid-19 💪 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/hq9q1xllUP — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 19, 2021

