Sanremo 2021, Siniša Mihajlović all’Ariston con Ibrahimovic: “Faremo schifo insieme”





Tra poco più di dieci giorni, iniziera il Festival di Sanremo, festival della canzone italiana che va in scena ogni anno in Italia. Quella di quest’anno sarà un’edizione particolare, visto che, a causa della pandemia da Coronavirus, il concorso canoro si svolgerà senza il pubblico, come sta succedendo per le partite di calcio. A condurre la 71esima edizione sarà il noto Amadeus e, come ospite fisso, ha scelto l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic. Un altro uomo del calcio ha svelato la sua presenza al Festival: Siniša Mihajlović, allenatore del Bologna, durante la conferenza stampa, ha annunciato la sua presenza a Sanremo per duettare con l’attaccante rossonero. Ecco le sue parole: “Andrò a Sanremo: io e Ibra faremo schifo insieme. Ho già dimostrato di non essere in grado di ballare, a dire il vero non so neppure cantare. Però ci proverò”.

