Secolo XIX | Ranieri valuta la difesa a tre con trequartista e due punte

Nella partita di domani allo Stadio Olimpico contro la Lazio, Ranieri potrebbe proporre delle novità nella formazione di partenza.

Come riportato da Il Secolo XIX, il tecnico blucerchiato sta valutando di utilizzare il trequartista (Ramirez) dietro alle due punte (Balde e Quagliarella). Questa soluzione era stata già adottata nella sfida contro il Parma. Questo sabato potrebbe essere corredata anche da una difesa a tre, novità dall’inizio ma già visto a partita in corso. Ieri si è svolto l’ultimo allenamento al Mugnaini: partitella a 11 contro 11 a campo ridotto ma senza portieri, più una sessione finale di tiri. Non convocato La Gumina.

