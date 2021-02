Serie A, la Fiorentina cala il tris contro lo Spezia. A Cagliari la spunta il Torino





Termina anche il match delle 20:45 tra Cagliari e Torino: 0-1 il risultato finale. Alla Sardegna Arena la spuntano i granata nell’importante sfida salvezza. Con l’incornata di Bremer al 76′ infatti, la squadra di Nicola supera quella di Di Francesco posizionandosi in 17° posizione in classifica. Per i rossoblù si fa sempre più dura, con ancora una sconfitta e terzultimo posto con 15 punti.

L’anticipo della 23° di Serie A tra Fiorentina e Spezia termina per 3-0. Al Franchi vittoria importante in ottica salvezza per i viola. Apre le marcature Vlahovic al 48′. Il raddoppio arriva al 64′ con Castrovilli mentre Eysseric cala il tris a 8′ dalla fine. La squadra di Prandelli scavalca così lo Spezia di Italiano posizionandosi al 12° posto con 25 punti. Liguri in 16° posizione con 24 punti.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: