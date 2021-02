SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sulla Sampdoria





Ripartire subito contro la Sampdoria per spazzare via la sconfitta di San Siro contro la capolista. Tante assenze per Inzaghi nel momento cruciale del campionato. La Lazio sarà chiamata ad una sfida da dentro o fuori. Servirà l’approccio giusto per portare a casa i tre punti e restare ancora in scia per un posto in Champions League. Di fronte ci sarà la Sampdoria, ed ecco le ultime sui doriani.

LA SAMPDORIA – All’Olimpico arriva la squadra blucerchiata con qualche ex Lazio e un allenatore dal cuore giallorosso. Una gara che avrà aria di derby e vecchie conoscenze. Samp in salute, che esprime un buon gioco e può contare sull’ottimo stato di forma dei suoi giocatori: uno fra tutti l’ex biancoceleste Keita. La sqaudra di Ranieri ha trovata un equilibrio e una certa solidità, tanto da poter far male a diverse sqaudre più in alto in classifica.

LA FORMAZIONE (4-4-2) – Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Keita, Quagliarella.

LA STELLA – Il bomber doriano Quagliarella sicuramente sarà tenuto sott’occhio dal trio difensivo biancoceleste per le sue grandi doti balistiche e la sua semplicità nel far gol. Ma chi fa scalpore è l’ex Keita, che ha già dichiarato di essere alla ricerca dei gol e di certo no si fermerà davanti ai suoi ex compagni. Grandi doti sotto porta per il senegalese che proprio alla corte di Inzaghi aveva registrato il suo miglior score e la sua miglior stagione. Sicuramente vorrà dimostrare di essere sempre lo stesso e con le sue accellerazioni potrebbe creare guai nelle fila biancocelesti.

IL PRECEDENTE – Olimpico che porta bene alla squadra di Inzaghi, che non perde contro la Sampdoria dalla stagione 2004-05. L’ultimo socntro andato in scena nelle mura amiche ha visto Immobile e compagni travolgere come una macchina da guerra i doriani, vincendo per 5-1, nel pieno momento Lazio in volata per lo scudetto. Uno score che di certo Inzaghi vorra mantenere portando a casa i tre punti anche domani pomeriggio.

