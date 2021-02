SOCIAL | Luiz Felipe torna finalmente a Roma – FOTO





Il difensore biancoceleste Luiz Felipe ha subito l’intervento alla caviglia lo scorso 22 gennaio, in una clinica in Germania. Dopo aver trascorso circa un mese lontano dall’Italia, il brasiliano è pronto a tornare a casa per proseguire la sua riabilitazione in vista del ritorno in campo. Poco fa il calciatore ha voluto condividere la notizia del suo rientro “in patria” con i propri tifosi, attraverso un’instagram story.

