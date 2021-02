Thomas Doll: “Bayern? Difficile da battere ma è possibile. La Lazio deve giocare la partita perfetta”





Si avvicina sempre di più il ritorno in Champions League della Lazio. Dopo le prime quattro sfide disputate questa settimana, ad aprire la prossima saranno proprio i biancocelesti nella sfida d’andata degli Ottavi di finale contro i Campioni in carica del Bayern Monaco. In contemporanea si giocherà anche un altro Ottavo, ovvero la sfida tra Atletico Madrid e Chelsea. In vista della sfida dello Stadio Olimpico di Roma, in programma il prossimo 23 febbraio, ai microfoni di Radiosei, è intervenuto Thomas Doll, ex centrocampista tedesco che ha vestito la maglia della Lazio. Ecco le sue parole sulla sfida dei biancocelesti contro il Bayern Monaco: “Il Bayern è grande grande grande, difficile da battere ma è possibile. La cosa più importante è convincersi di poterli battere, giocare la partita perfetta ed essere tosti nei duelli individuali. Inzaghi deve trovare un mix tra fase difensiva ed offensiva, la squadra di Flick concede 3-4 opportunità in ogni gara. Dietro non sono impeccabili, in generale vivono un momento non brillante, ma hanno tante risorse ed un attaccante mondiale come Lewandowski. Ha superato campioni come Ronaldo e Messi. Doll di questa Lazio? Siamo diversi, ma in alcuni movimenti mi potrei rivedere in Luis Alberto”.

