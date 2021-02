23° SERIE A | LAZIO-SAMPDORIA 1-0 (24′ Luis Alberto)





🇮🇹 23° #SerieA | ⚽ #LazioSampdoria | 🗓️ 20/02/2021 | ⌚ 15:00 | 🏟 Stadio Olimpico | 📍 #Roma | 📺 #Sky | ⚖️ #Massa | ☀️ 16°





Squadre in campo per i saluti iniziali: tra pochi minuti sarà Lazio-Sampdoria.

Rose a centrocampo per il minuto di silenzio in ricordo di Mauro Bellugi.

1′ PARTITI! Primo pallone affidato agli avversari.

6′ Il primo corner della gara è per i padroni di casa.

11′ Correa servito in area da Immobile non riesce ad addomesticare la sfera.

22′ Prima occasione per la Lazio: Audero respinge in calcio d’angolo il tiro di Luis Alberto.

24′ GOOOOLL!! LAZIO IN VANTAGGIO GRAZIE ALLA RETE DI LUIS ALBERTO!!

29′ Prova a farsi vedere la Sampdoria: Keita va di testa e Reina fa sua la sfera senza problemi, nel frattempo si alza la bandierina.

32′ Tentativo laziale: Audero risponde presente a Immobile.

33′ Conclusione di potenza di Marusic: tiro centrale, blocca l’estremo difensore doriano.

35′ Il primo ammonito della gara è Silva.

39′ In avanti la Sampdoria: chiude bene la difesa laziale.

42′ Ottima conclusione di Marusic che evita il corner per gli avversari.

44′ Giallo ai danni di Lulic.

45′ L’arbitro concede 1 minuto di recupero.

45+1′ Duplice fischio: Lazio-Sampdoria 1-0!

46′ RIPARTE IL SECONDO TEMPO! Doppio cambio per gli avversari: Ramirez e Yoshida in campo al posto di Bereszynski e Jankto.

49′ Il primo corner della ripresa per la Sampdoria.

54′ Pericolo Lazio con i doriani che si affacciano nell’area biancoceleste

55′ Primo doppio cambio per mister Inzaghi: Correa lascia il posto a Akpa-Akpro e Lulic a Fares.

60′ Giallo anche per Ekdal, che ha fermato fallosamente Fares.

63′ Altra doppia sostituzione per il tecnico laziale: Leiva e Luis Alberto lasciano il posto ad Escalante e Muriqi.

65′ Si fa vedere bene in avanti la Lazio in due occasioni: prima si alza la bandierina, poi non concretizzano i padroni di casa con Muriqi.

67′ Cambia la Sampdoria: esce Keita, entra Damsgaard.

75′ Ammonito Colley per l’intervento su Muriqi.

80′ Sostituzione Sampdoria: Torregrossa rileva Candreva.

82′ Giallo per Marusic.

85′ Cambia mister Inzaghi: Caicedo prende il posto di King Ciro.

89′ Ammonito Escalante che era diffidato e salterà quindi la gara di Bologna.

90′ Sono 4 i minuti di recupero concessi dall’arbitro.

91′ Occasione Lazio con Milinkovic: il Sergente ha tentato il passaggio al compagno ed ha ottenuto il corner.

94′ FINISCE QUI! LA LAZIO BATTE 1 A 0 LA SAMPDORIA!!

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: