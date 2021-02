Buon compleanno a Ciro Immobile, l’attaccante biancoceleste spegne 31 candeline





Giorno speciale per Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio, nato il 20 febbraio 1990 compie 31 anni. Alla Lazio dall’estate del 2016 dopo l’esperienza al Siviglia. Dal gol nell’esordio contro l’Atalanta in Serie A fino alla rete contro il Cagliari dello scorso 7 febbraio è sceso in campo ben 203 volte con l’aquila sul petto. Reduce dalla vittoria della Scarpa d’Oro 2019/2020 con 36 reti davanti a Lewandowski e Cristiano Ronaldo, sta battendo a suon di gol record su record con la maglia della Lazio indosso. Con 144 reti è infatti a poche marcature dalla vetta della classifica all time dei bomber che hanno vestito la maglia biancoceleste che vede al primo posto Silvio Piola (149) scavalcando addirittura Signori (127). Oggi spegne 31 candeline, buon compleanno a Ciro ‘The King’ Immobile!

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: