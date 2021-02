CdS | Auguri Immobile, il signore del gol





Anche il Corriere dello Sport, nello speciale Happy Football, fa gli auguri a Ciro Immobile per i suoi trentuno anni. Il bomber campano, arrivato a Roma nel 2016 per raccogliere l’eredità di Klose, ha saputo conquistarsi gol dopo gol l’affetto dei suoi tifosi arrivando sino a quota 144 marcature, 15 in meno del mito di sempre Silvio Piola che, dopo la dichiarazione d’amore eterno di Ciro alla Lazio, sembra ad un passo. Nella prima stagione romana matte a segno 26 gol, ad agosto vince la Supercoppa Italiana con una doppietta e nell’annata successiva fa ancora meglio arrivando in totale a quota 37 marcature. Il meglio però deve ancora venire e, dopo la Coppa Italia del 2018-19, si supera arrivando a toccare lo scorso anno vette che gli valgono il titolo di capocannoniere (il secondo in biancoceleste), la Scarpa d’Oro (36 reti in campionato) eguagliando anche il record di gol in Serie A in una la stagione. Cisfre mostruose quelle di Ciro: 4 triplette, 26 doppiette, un poker e un poker. Ma Immobile non vuole fermarsi e, dopo i 19 centri stagionali attuali, è pronto a riprendere la corsa oggi pomeriggio così da festeggiare al meglio.

