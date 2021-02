CdS | Inzaghi punta solo quota 100





Contro l’Inter ha fallito il traguardo delle 100 vittorie da allenatore in Serie A, ci proverà oggi pomeriggio con la Sampdoria Simone Inzaghi che cerca di guardare al Bayern Monaco per concentrarsi al massimo sulla Sampdoria, avversario allenato da un allenatore molto bravo come Ranieri, come rivelato ieri ai canali ufficiali biancocelesti. Proverà a raggiungere un nuovo traguardo il piacentino dovendo anche e soprattutto fare i conti con le assenze in difesa di Radu e Hoedt e in mezzo al campo di Lazzari. La quota 100 è vicinissima, manca solo l’ultimo gradino da scalare. Lo riporta Il Corriere dello Sport

