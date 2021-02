CdS | La Sampdoria ricevuta da Papa Francesco. Il Pontefice: “Siate squadra”





Alla vigilia del match di campionato contro la Lazio, la Sampdoria è stata ricevuta in Vaticano da Papa Francesco grazie ad un incontro organizzato in prima persona dal numero uno doriano Massimo Ferrero. Nel corso dell’ incontro che si è svolto nella sala Clementina, il Pontefice ha tenuto un breve discorso, ma denso di significato nel corso del quale ha associato al calcio il concetto di vità, maturità e santità invitando la delegazione ligure a a procedere come squadra e mai da soli. Lo riporta Il Corriere dello Sport

