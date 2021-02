CdS | Riecco Lulic: il capitano titolare dopo 381 giorni





L’ora del capitano Senad Lulic sta per scoccare, 381 giorni dopo l’ ultima volta quando nel recupero contro l’Hellas Verona venne sostituito da Jony. Da quel cambio in avanti per il bosniaco si aprì un calvario fatto di tre operazioni e tante assenze fino al ritorno in panchina nel derby contro la Roma ed i successi quattro spezzoni tra campionato e Coppa Italia. Inzaghi ha cercato di conservare al massimo l’eroe del 26 maggio, ma complice la situazione d’assenza e un Fares che non convince, è pronto a schierarlo titolare già da oggi titolare in una quasi staffetta proprio con l’algerino. Lulic scalda i motori, ad attenderlo sulla corsia sinistra ci sarà Antonio Candreva, una vecchia conoscenza biancoceleste. Lo riporta Il Corriere dello Sport

