CdS | Una Lazio da usato sicuro: 30,5 anni l’età media





Puntare sull’usato sicuro per ritrovare punti pesanti in ottica Champions League. Ecco la linea guida di Simone Inzaghi che oggi pomeriggio contro la Sampdoria, ma in generale nel corso di tutta la stagione, ha preferito puntare fin dal fischio d’inizio sull’esperienza. Contro i doriani l’età media dei biancocelesti sarà di 30,5 anni: alta, abbastanza, ma non abbastanza contro i 31,6 visti con l’Hellas Verona che hanno segnato il record stagionale. Numeri che lanciano un’indicazione per la prossima sessione di mercato anche tenendo conto dei più giovani come Andreas Pereira, Strakosha o Muriqi che rimangono fuori. Lo riporta Il Corriere dello Sport

