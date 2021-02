CONFERENZA INZAGHI: “Ottima gara, bene la difesa. Bayern? Ce la giocheremo con orgoglio”





La Lazio batte 1 a o la Sampdoria tra le mura amiche dell’Olimpico. Mister Inzaghi, intervenuto in conferenza stampa, ha commentato la vittoria: “Sono molto soddisfatto, temevo questa gara, sapevamo di incontrare un avversario organizzato con giocatori importanti. La nostra è stata un’ottima partita, nel primo tempo magari dovevamo chiudere con il doppio vantaggio, ma in questa Serie A di gare in cui non soffri ce ne sono poche. Bene la difesa? Ma non si basa solo sul portiere ed i tre uomini del pacchetto arretrato: non abbiamo concesso molto nel primo tempo, un po’ più nel secondo, anche viste le sostituzioni di Ranieri. Oggi avevamo 2 squalificati, 4 indisponibili e Pereira con la febbre da stanotte: non avevamo rotazioni, ma era troppo importante vincere. Bayern? Vedremo i giocatori a disposizione e le condizioni di chi ha giocato, poi penseremo alla formazione. Tra mille difficoltà ce la giocheremo con orgoglio“.

