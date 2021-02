FORMELLO | Subito in campo in vista del Bayern Monaco: domani la ripresa degli allenamenti





I tre punti contro la Sampdoria sono molto importanti per continuare la corsa al quarto posto, che vuol dire Champions League anche per la prossima stagione. Oggi si esulta, ma domani è subito tempo di tornare in campo per preparare gli Ottavi di finale d’andata di Champions contro i Campioni in carica del Bayern Monaco. Infatti, come riporta il sito ufficiale della Lazio, per domani mattina alle ore 10:00 è fissata la ripresa degli allenamenti. Il match contro i tedeschi è in programma martedì sera alle 21:00.

