Grave incidente stradale per Andrea Cossu: le condizioni dell’ex Cagliari





Nella serata di oggi, l’ex centrocampista nonché attuale dirigente del Cagliari Andrea Cossu, ha subito un grave incidente. Si trovava alla guida presso la Statale 554, quando la sua auto è carambolata sulla carreggiata scaraventando fuori il conducente. Cossu, prontamente trasportato in ospedale, ha riportato diverse fratture ed un trauma cranico. Seppur in gravi condizioni, l’ex calciatore non si trova in pericolo di vita.

