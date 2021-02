Lewandowski non basta: il Bayern Monaco cade a Francoforte





Nel pomeriggio di oggi è andato in scena il match di Bundesliga Eintracht Francoforte-Bayern Monaco.

Giornata storta per il club tedesco che martedì affronterà la Lazio negli Ottavi di Champions League. L’Eintracht, infatti, passa in vantaggio al 12′ con una rete di Kamada e al 31′ Younes firma il raddoppio. Nella ripresa Lewandowski accorcia le distanze al 53′ ma la formazione di Flick non riesce a ristabilire la parità ed esce dal campo sconfitto per 2-1.

