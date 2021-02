Il Messaggero | Lazio, otto giorni per dire Champions





Sampdoria, Bayern Monaco, Bologna. Otto giorni che indicheranno il sentiero della stagione della Lazio obbligata, dopo il k.o. di San Siro a riprendere subito a correre veloce per continuare la lotta al quarto posto e provare a sfruttare il big match del derby di Milano. Così, seppur in emergenza in difesa con Musacchio titolare sul centro sinistra, Inzaghi prova a non fare calcoli in vista degli ottavi di Champions di martedì e oggi pomeriggio contro la Sampdoria è pronto a mandare in campo tutti i suoi titolarissimi, a partire da Ciro Immobile che, nel giorno in cui spegne 31 candeline, vuole festeggiare con il gol. Lo riporta Il Messaggero

