Immobile si esalta quando vede la Sampdoria: a caccia del gol per inseguire nuovi record





Tra poche ore scenderanno in campo allo Stadio Olimpico Lazio e Sampdoria. I biancocelesti sono chiamati a reagire dopo la battuta d’arresto a San Siro, soprattutto in vista del prestigioso e delicato match di Champions League contro il Bayern Monaco.

Il bilancio di Immobile contro la Samp

Mister Inzaghi sa di poter contare sui suoi “cavalli di razza”, uno di questi “King” Ciro Immobile è sempre più trascinatore e certezza assoluta della Lazio. Proprio contro la Sampdoria il bomber ha un certo feeling con i gol: i blucerchiati, infatti, sono la sua vittima preferita. Immobile ha rifilato alla squadra attualmente allenata da Ranieri ben 13 reti vestendo 4 maglie diverse. Il primo gol risale al maggio 2012 durante la sua esperienza a Pescara, successivamente va a segno con la maglia del Genoa e con quella del Torino. Dal suo approdo nella Capitale sono ben dieci le reti concretizzate, a partire dalla doppietta firmata nel maggio del 2017 e che si rivela decisiva. Impossibile non menzionare poi la tripletta, la terza in maglia biancoceleste, realizzata nel gennaio dello scorso anno, con il match che si chiude per 5-1.

Ritrovare il gol per inseguire nuovi record

Trovare il gol nella giornata di oggi avrebbe un sapore ancor più dolce e speciale per Ciro Immobile. La Scarpa D’Oro potrebbe infatti centrare la sua 150esima rete in Serie A, peraltro nel giorno del suo compleanno. Sempre viva poi la possibilità di inseguire e superare Silvio Piola, ormai a soli 5 gol di distanza, diventando così il miglior marcatore biancoceleste di sempre.

Insomma la gara di oggi si prospetta una ghiotta occasione per la compagine biancoceleste e per il suo numero 17, vera e propria punta di diamante che dal primo minuto con questi colori continua a scrivere nuove ed emozionanti pagine di Lazio.

