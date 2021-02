Lazio, la sfida insidiosa con la Sampdoria sempre a ridosso della Champions League (come all’andata)





La Lazio e la Sampdoria sono destinate a incontrarsi, quest’anno, a ridosso della sfida di Champions League dei biancocelesti. Se nel girone d’andata, la tensione era “minore” (un eufemismo, dopo tanto tempo ad aspettare l’accesso ai gironi), ora davanti a sé ci sono i Campioni del Mondo per Club del Bayern Monaco. I bavaresi hanno diverse defezioni dovute ad infortuni e COVID, ma rimangono, ovviamente, una squadra super temibile. Ma tornando alla Sampdoria, la partita d’andata di Simone Inzaghi & Co. non è andata affatto bene: 1 solo tiro in porta per la Lazio, contro gli 8 dei blucerchiati, che hanno infatti realizzato tre reti (Quagliarella, Augello e Damsgaard), senza concedere alcun gol.

In quel caso, la Lazio veniva da una serie di risultati negativi, come il 1-4 contro l’Atalanta ed il pareggio per 1-1 contro l’Inter. La testa era quindi tutta sulla prima partita in Champions League, contro il Borussia Dortmund, allo Stadio Olimpico. Esordio vincente contro i tedeschi, un 3-1 netto che fece vedere una Lazio brillante contro i più temibili avversari del girone. La difesa si comportò egregiamente, con Haaland che venne reso innocuo per la maggior parte della partita. Ora ci saranno Lewandowski e compagni a mettere paura alla Lazio, ma prima c’è da affrontare la Sampdoria, match importante per rimanere in corsa per il quarto posto. Da evitare il blackout avuto all’andata, dove la Lazio non scese praticamente in campo. Giusto fare un leggero turnover, ma senza dimenticarsi che l’obiettivo è tornare in Champions League il prossimo anno.

