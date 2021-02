Lazio-Samp, l’ex Keita nel pre-partita: “Sempre speciale venire qui, speriamo di fare una bella partita”





L’attaccante blucerchiato, ex della partita, Keita Baldé Diao è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio delle ore 15:00 tra Lazio e Sampdoria. Le sue parole:

“È sempre speciale venire qui, Roma è stata casa mia: rispetto il club e tutti i tifosi. Speriamo di fare una bellissima partita, l’abbiamo preparata bene e speriamo andrà bene.

Ci giochiamo tutti tantissimo in questo campionato, ogni partita è importante. Dobbiamo uscire concentrati, fare punti ogni partita anche se siamo comodi in classifica ma puntiamo in alto per fare sempre di più.

Io provo sempre a dare il massimo per la squadra. Devo continuare così, volere e dare sempre di più”.

