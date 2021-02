Lazio-Samp, Luis Alberto all’intervallo: “Partita fondamentale per il nostro obiettivo. Esultanza? È per mio figlio”





1-0 tra Lazio e Sampdoria dopo i primi 45 minuti di gioco. Luis Alberto è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Sappiamo che oggi è la partita più importante per il nostro obiettivo, cioè quello di qualificarci per la Champions League. Nel secondo tempo dovremo giocare come nel primo. Questi punti per noi sono molto importanti. Esultanza? È per mio figlio, mi ha detto di esultare così in caso di gol”.

