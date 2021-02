Lazio-Sampdoria, Andreas Pereira non convocato: ecco i motivi dell’assenza





Non convocato da Simone Inzaghi il centrocapista ex Manchester United, Andreas Pereira per la sfida dell’Olimpico contro la Sampdoria. Nonostante si fosse allenato con il resto del guppo, il giocatore è rimasto a riposo causa influenza. Giocatore che sicuramente tornerà disponibile già da lunedi per preparare la gara di Champions League.

