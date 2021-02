Lazio-Sampdoria, Escalante: “Importante portare a casa i tre punti. Quando il mister chiama io sono pronto”





Contro la Sampdoria la Lazio è tornata a vincere, dopo la battuta d’arresto di domenica contro l’Inter. Ai microfoni di Lazio Style Radio, per commentare i tre punti conquistati contro i blucerchiati, è intervenuto Gonzalo Escalante, centrocampista che ha preso il posto, a gara in corso, di Lucas Leiva. Queste le sue parole: “Era una partita difficile. In Serie A nessuna partita è facile. Se giochiamo come sappiamo abbiamo tante opportunità di vincere. Abbiamo analizzato tutta la settimana la Sampdoria, studiando come avrebbero giocato. Oggi sapevamo che era una guerra.

Bayern? Tutto il mondo vuole giocare la Champions League, sarà una partita che tutti sognano di giocare. Sarà difficile, sono troppo forti, ma anche noi faremo di tutto per vincerla. Per noi è una finale.

Sono veramente felice, l’importante oggi era vincere e portare a casa i tre punti. Sto migliorando tanto, sono contento di essere qui in questo gruppo meraviglioso. Vorrei giocare sempre, ma non è facile, e quando il mister chiama io sono pronto”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: