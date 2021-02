Lazio-Sampdoria, i convocati di mister Inzaghi





Qualche ora e poi sarà Lazio-Sampdoria, con i bianocelesti chiamati alla vittoria per non staccarsi dal gruppo Champions e per riscattare la sconfitta di San Siro. Intanto il tecnico Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati. Difesa ridotta all’osso con un solo cambio di ruolo a disposizione.

PORTIERI – Alia, G.Pereira, Reina

DIFENSORI – Acerbi, Armini, Musacchio, Patric

CENTROCAMPISTI – Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Fares, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo

ATTACCANTI – Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi

