@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Lazio-Samp ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “L’obiettivo salvezza è quello primario. Siamo concentrati su questo e speriamo arrivi il prima possibile, poi vedremo.

Rinnovo Ranieri? Ranieri ha dato una grande risposta, ha detto che se fosse Ferrero aspetterebbe i quaranta punti per poi parlare del futuro.

