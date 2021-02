Lazio-Sampdoria, Inzaghi: “Abbiamo sofferto e vinto insieme. Con il Bayern giocheremo al massimo, peccato non avere i tifosi”





Al termine della gara Lazio-Sampdoria, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Oggi è stata una partita difficile e complicata, la Sampdoria è in un ottimo momento. Noi abbiamo fatto una buona partita, l’ unica pecca era il gol in più che serviva nel primo tempo. I loro cambi ci hanno creato qualche problemino ma alla fine è andata bene. Penso che la squadra abbia fatto una partita difensiva attenta, gli attaccanti inizialmente erano sempre con noi sia quando andavamo alti sia quando ci siamo abbassati. È un periodo che stiamo in emergenza, dobbiamo soffrire e l’abbiamo fatto tutti insieme, la vittoria è ampiamente meritata. Penso che le riserve di cui tutti parlano sono quelle che ci hanno permesso di passare il turno in Champions e di essere in un’ottima posizione in campionato. Sappiamo che giocando tante partite possono esserci molte complicanze, noi sicuramente ne abbiamo più del dovuto. Dopo la sosta dell’anno scorso non siamo mai stati al completo. Siamo un gruppo che gioca insieme da 5 anni e quelli nuovi bisogna inserirli per gradi, non è subito facile ma non mi sento di rimproverare nessuno. Dobbiamo cercare di rimanere nell’Europa che conta nonostante la concorrenza sia tanta e probabilmente le altre squadre siano più attrezzate. Milinkovic? Sergej lo sa che abbiamo tantissimo bisogno di lui in fase di non possesso, secondo me sta facendo un grandissimo lavoro sia qualitativo che per la squadra, sono molto contento di lui e deve continuare in queste condizioni. Non ho rivisto l’episodio di Musacchio, gli ultimi minuti sono stati un po’ concitati e abbiamo preso 3 ammonizioni che avremmo voluto evitare. Dobbiamo migliorarci ogni anno, dobbiamo essere bravi a non porci limiti, nel cacio si migliora ogni giorno con applicazione e lavoro, è questo che chiedo ai miei ragazzi. Il Bayern Monaco era l’unica squadra che non volevamo, sono campioni d’Europa e del mondo, hanno qualche problematica ma allo stesso tempo ce l’abbiamo anche noi, avrei preferito giocarmela nel migliore dei modi. Avrei voluto godermi la serata di martedì con tutti i tifosi, con lo stadio pieno, quello che c’era l’anno scorso era qualcosa di unico, ci dispiace tantissimo“

