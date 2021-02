Lazio-Sampdoria, Inzaghi fa 100 vittorie da allenatore in Serie A sulla panchina biancoceleste





I tre punti che la Lazio porta a casa contro la Sampdoria sono fondamentali, per continuare a rincorrere l’obiettivo quarto posto. La vittoria dei biancocelesti non portano soltanto la squadra momentaneamente al terzo posto insieme alla Roma, ma è una vittoria speciale per mister Simone Inzaghi: è la sua 100esima vittoria da allenatore della Lazio in Serie A. Un ennesimo traguardo raggiunto sulla panchina biancoceleste.

