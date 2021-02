Lazio-Sampdoria, le formazioni ufficiali





E’ il momento di Lazio-Sampdoria, squadre pronte per scendere sul prato dello Stadio Olimpico in questo sabato pomeriggio. Gara importantissima per i biancocelesti che vogliono mantenere il trand positivo di casa. Intanto ecco le due formazioni ufficiali che si affronteranno.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile

All. Simone Inzaghi

SAMPDORIA (4-3-1-2) – Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal; Ramirez; Keita, Quagliarella.

All. Claudio Ranieri

