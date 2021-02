Lazio-Sampdoria, Luis Alberto: “Importante vincere per continuare a lottare per la Champions. Bayern? La squadra darà tutto”





Porta inviolata per Reina. Lazio che segna una rete e porta a casa tre punti importanti. Marcatore? Il Mago, Luis Alberto. Proprio lo spagnolo, autore del gol, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio al termine della partita. Ecco le sue dichiarazioni: “Oggi erano importanti i tre punti, venivamo da una sconfitta ed era importante vincere per continuare a lottare per la Champions. La Sampdoria gioca bene, non era facile portarla a casa. L’esultanza per il gol? E’ per mio figlio Lucas, mi ha chiesto lui di fare Spiderman se avessi segnato.

Abbiamo rivisto la partita d’andata persa 3-0. La squadra ha cambiato mentalità, sapendo di dover giocare sia il campionato che la Champions League allo stesso modo.

Bayern? Sarà molto molto difficile contro i Campioni del Mondo. Loro sono favoriti, ma noi sappiamo dove dobbiamo lavorare e sono sicuro che la squadra darà tutto. Mi auguro una bella partita. Timore no, in campo si deve giocare a calcio e divertirsi. Bisogna stare attenti e giocare il nostro calcio.

La vittoria è di tutti, non solo di chi segna o fa assist, ma anche di chi sta in panchina”.

